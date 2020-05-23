النشرة: سرقة ادوات كهربائيه من منزل غير مسكون في النبطية

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ عن "سرقة ادوات كهربائية من منزل غير مسكون يعود للمدعو حسين ضاهر في بلدة ​كفرمان​"، مشيراً الى ان "ضاهر تقدم بدعوى لدى مخفر زفتا حول عملية السرقة، وناشد ​القوى الأمنية​ بالبحث لمعرفة السارقين".

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