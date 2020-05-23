قدمت جمعية "من حقّي ​الحياة​"، ضمن إطار حملة "ساعد حالك...زراع أرضك"، 120 دجاجة بيّاضة استفادت منها ٢٤ عائلة في بلدة الكفور- ​النبطية​، واستلمها ووزعها خادم الرعية الخوري ​يوسف سمعان​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية من حقّي الحياة تقدم 120 دجاجة بيّاضة في بلدة الكفور بالنبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.