سوسان هنأ بالفطر والتحرير واعتذر عن استقبال المهنئين

أعلن مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ أنه سيؤدي صلاة ​عيد الفطر​ في مسجد ​بهاء الدين الحريري​ في المدينة، حيث تقام ​الصلاة​ السادسة والربع صباحا، ويلقي المفتي سوسان خطبة العيد ثم يتوجه بعدها الى ​ساحة الشهداء​ لقراءة الفاتحة عن أرواح الشهداء الطاهرة.

وعشية العيد، توجه المفتي سوسان في بيان، الى جميع اللبنانيين بشكل عام والى المسلمين والصيداويين بشكل خاص بالتهنئة، سائلا المولى عز وجل أن "يعيده علينا جميعا بحال أفضل وبأوضاع أحسن وباقتصاد مزدهر وبكرامة للانسان في هذا البلد".

واعتذر سوسان عن عدم استقبال المهنئين بالعيد التزاما بالتباعد وتقليلا من الاحتكاك في إطار مكافحة ​فيروس كورونا​، سائلا الله أن "يرفع البلاء ويحفظ البلاد والعباد من هذا الوباء ومن جميع الامراض والاسقام".