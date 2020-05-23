الحريري: نفرح بحلول عيد الفطر رغم تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تواجه اللبنانيين

أكد رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "نفرح بحلول ​عيد الفطر​ السعيد رغم تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والظروف القاسية التي تواجه اللبنانيين والعرب جراء ​كورونا​".

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