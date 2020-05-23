بلدية القبيات: اكتتاب 180 شخصا في مشروع الحصة الزراعية الغذائية

أعلنت بلدية ​القبيات​، في بيان، أنه "تم اكتتاب 180 شخصا في مشروع الحصة الزراعية - الغذائية، الذي أطلقته خلية ​الأزمة​ في القبيات بالتعاون مع التعاونية الزراعية، وجهزت الخلية الحصص، على أن يتم توزيعها على المكتتبين على مرحلتين:

المرحلة الأولى يوم السبت 30 الحالي من ​الساعة​ الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة عصرا في مبنى التعاونية الزراعية، والمرحلة الثانية سيتم لاحقا تحديد الزمان والوقت والمكان.

وأكدت ​البلدية​ أنها ستتابع عملية زراعة هذه الحصص، بالتنسيق مع مجموعة من جميع الأحياء، وأنها جاهزة دائما لتقديم الدعم التقني والعلمي على رقم ​الهاتف​ 03/467479 طوني رعد.