بلدية القبيات: اكتتاب 180 شخصا في مشروع الحصة الزراعية الغذائية

أعلنت بلدية القبيات، في بيان، أنه "تم اكتتاب 180 شخصا في مشروع الحصة الزراعية - الغذائية، الذي أطلقته خلية الأزمة في القبيات بالتعاون مع التعاونية الزراعية، وجهزت الخلية الحصص، على أن يتم توزيعها على المكتتبين على مرحلتين:
المرحلة الأولى يوم السبت 30 الحالي من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة عصرا في مبنى التعاونية الزراعية، والمرحلة الثانية سيتم لاحقا تحديد الزمان والوقت والمكان.
وأكدت البلدية أنها ستتابع عملية زراعة هذه الحصص، بالتنسيق مع مجموعة من جميع الأحياء، وأنها جاهزة دائما لتقديم الدعم التقني والعلمي على رقم الهاتف 03/467479 طوني رعد.
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