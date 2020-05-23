شكرا لقرائتكم خبر عن أبو حامد: ندرك طبيعة المناسبة ولكن علينا الحذر من التجمعات العائلية فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من التجمعات العائلية الكبيرة فى عيد الفطر، مؤكدا أن هذا الأمر سبب فى تفشى فيروس كورونا فى عدد من دول العالم .

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى رسالة للمصريين إلى أننا ندرك طبيعة المناسبة وما اعتدنا عليه من عاداتها بها بزيارات للأهالى والاختلاط الواسع ولكن الظروف الراهنة وما نواجهه من حرب مع مرض لعين تتطلب من الجميع وعدم التهاون والالتزام بما أقرته الحكومة من إجراءات احترازية لعلها تكون فرصة ذهبية لمنع تزايد عدد الإصابات .

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن دول عدة بالعالم وقعت بها حالات إصابة كبيرة نتيجة مخالطات عائلية وهو ما يمثل مخاطرة كبيرة خاصة وأن هذه التجمعات بتلقائية لا يحدث فيها اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية، قائلا " علينا الحفاظ على النفس البشرية ومنع أى تجمع قد يؤدى لإصابات كبيرة العدد تغير فى مسار رحلة تفشى كورونا " .

Advertisements

وشدد أنه من الافضل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى والتليفون فى المعايدة هذا العام ، مؤكدا أنه يدرك صعوبة ذلك على الجميع لكنه أمر ضرورى حتى لا يكون هناك ضرر وخاصة مع كبار السن .

وتضمنت الإجراءات الحكومية منح إجازة رسمية من السبت 23 مايو وحتى الخميس واعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء، ‪ وغلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات خلال فترة عيد الفطر.