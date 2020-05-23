خلال 24 ساعة.. ضبط 41 سلاحا ناريا وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 41 قطعة سلاح ناري، بحوزة 40 متهما.

كما ضبطت الحملة 112 قضية مخدرات بحوزة 118 متهم، ونجحت في تنفيذ 49 ألف و 351 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.