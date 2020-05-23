98% نسبة النجاح.. اعتماد نتيجة الإعدادية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة نجاح بلغت 97.79%، وحصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة.
وأشاد المحافظ، بالتجربة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بإجراء الطلاب للأبحاث، والاستخدام التكنولوجي؛ ما يؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا سواء في المرحلة الثانوية أو مرحلة التعليم الجامعي.
وقال محمد عزب وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 98172 طالبًا، حضر منهم 96003 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 96003 طلاب، وإن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث ممن تقدم للامتحان الفصل الدراسي الأول 256 طالبًا، ولهم حق دخول الدور الثاني.
مراكز أبو قرقاص وملوي وديرمواس
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