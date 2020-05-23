محافظ القليوبية يتابع مستجدات مجابهة كورونا واستعدادات عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل أزمة كورونا، وخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعياتها.

حضر الاجتماع، الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد أحمد السيد، مساعد مدير الأمن لقطاع الوحدات، والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وأحمد عبدالهادي مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ القليوبية، مع وكيل وزارة الصحة، استقرار الأوضاع بالمحافظة، وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات، لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، مستعرضًا الموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الإيجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى، أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.

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كما تابع المحافظ مع ممثل مديرية الأمن جهود المحافظة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات، والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، مؤكدًا على ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلًا، والتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر.

وتابع المحافظ مع وكيل وزارة التموين، موقف توافر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية، وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين، مع توافر مخزون استراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وتابع المحافظ مع مدير إدارة الأزمات، سير وانتظام منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة، حيث تعملان بشكل مستمر، لضمان الاتصال الدائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية السبع.