القضاء على كلب ضال عقر 12 شخصًا بقريتين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تمكن فريق من مديرية الطب البيطري في القليوبية، بالاشتراك مع الأهالي، اليوم السبت، في القضاء على كلب ضال عقر 12 شخصًا في قريتي العبادلة وكوم الأطرون، بطوخ.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من نائب رئيس مدينة طوخ يفيد تعرض 12 شخصًا للعقر من قبل كلب ضال في قريتي العادلة وكوم الأطرون دائرة المركز.

وقال سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ، إن الكلب الضال انتقل من قرية العبادلة بعد عقر 6 من المواطنيين، إلى كوم الأطرون المجاورة لها وعقر 6 آخرين.