الكويت تتجاوز الألفية العشرين في عدد مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 20464 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 148 حالة. واشار الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ان

الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا مخالطة وقيد التقصي من بينها 164 لمواطنين و264 الهند و150 مصر و137 بنغلادش وباقي الحالات من جنسيات أخرى وبالنسبة للمناطق الصحية فقد تم تسجيل 319 حالة في الفروانية و 301حالة في الأحمدي و144 حالة في حولي و83 حالة في الجهراء و53 حالة في العاصمة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد اعلنت في وقت سابق اليوم السبت شفاء 232 حالة من المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5747 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس مشيرة الى انه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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