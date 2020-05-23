روسيا اليوم: أنباء عن احتجاز رهائن داخل مصرف وسط موسكو

تحقق شرطة موسكو في أنباء عن احتجاز رهائن في فرع مصرف وسط العاصمة الروسية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. العاصمة الروسية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وكانت مصادر في خدمة الطوارئ في موسكو، أفادت بأن مسلحا احتجز رهائن في فرع مصرف بوسط المدينة.

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