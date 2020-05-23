قفزة كبيرة في معدل الإصابات بكورونا بالبحرين وارتفاع طفيف بعمان

شهدت البحرين ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 360 حالة جديدة مقارنة مع 164 حالة في اليوم السابق ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود 220 منها لعمالة وافدة، و140 لمخالطين

لحالات قائمة.

وأضافت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 28 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4292 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ

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4300.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 366 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4462.

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 463 إصابة جديدة بالفيروس، منها 253 لغير عمانيين، ارتفاعا عن 424 حالة أمس الجمعة، ليصبح إجمالي المصابين 7257 شخصا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين وصل إلى 1848، فيما بلغت حصيلة الوفيات 34 بعد وفاة اثنين من المقيمين أمس الجمعة.