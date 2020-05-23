كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 01:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أن عدد الضحايا جراء تحطم طائرة ايرباص ايه-320 يوم أمس ارتفع الى 97 قتيلا فوق حي سكني في كراتشي جنوب البلاد”، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، مشيرة الى “وجود ناجيين اثنين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 97 قتيلا وناجيان في تحطم طائرة في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.