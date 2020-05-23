كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 01:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأبلغ مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا عن 139 حالة وفاة جديدة بعد تسجيل 150 حالة في اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3388.

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كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا و139 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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