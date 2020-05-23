كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 01:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشارك في المرحلة الأولى حوالي 1000 شخص، ويتوقّع أن توسّع التطعيمات في المرحلة الثانية، لتشمل أكثر من 10 آلاف من البالغين والأطفال، كما ستوسع الفئة العمرية للأشخاص الذين يتم اختبار اللقاح عليهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نتائج واعدة.. لقاح أوكسفورد ضد كورونا بمرحلته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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