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فرنسا تسمح باستئناف المراسم الدينية المحظورة بسبب وباء كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 01:39 مساءً - مشاركة

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ويدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ بعد قرار مجلس الدولة أعلى هيئة إدارية في فرنسا، الذي أمر في 18 أيار الجاري الحكومة برفع الحظر “العام والمطلق” للتجمعات في أماكن العبادة في إطار الحد من انتشار فيروس المستجد.

وكان مجلس الدولة رأى أنّ هذا الحظر “يشكّل مساساً خطيراً وغير قانوني” بحرية العبادة.

ويفرض المرسوم، الذي نشر السبت، على المسؤولين عن إدارة الأماكن الدينية ومنظمي المراسم، التأكد من أن الموجودين يحترمون التباعد المادي ويرتدون أقنعة واقية ويطهرون أيديهم. وعند مدخل المكان، ينبغي أن يقوم شخص بتنظيم تدفق القادمين لتجنب أي اكتظاظ.

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وينص المرسوم على تطبيق هذه الإجراءات على “كل شخص يتجاوز عمره الـ11 عاماً”، موضحاً أنّ أماكن العبادة التي لا تحترم هذه القواعد سيتم إغلاقها من قبل السلطات.

وكان أعلن عن استئناف المراسم بحضور جمهور في الثاني من حزيران المقبل. لكن الاسقفية الكاثوليكية مارست ضغوطاً في الأسابيع الأخيرة لتطبيق ذلك في عيد العنصرة الأحد 31 أيار.

كما يحتفل المسلمون بأول أيام عيد الفطر الأحد، كما أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ويحتفل المسلمون بالعيد بصلوات جماعية في الصباح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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