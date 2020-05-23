كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 01:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وسجلت السلطات حالياً في المجمل 62527 حالة إصابة بكورونا و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف أول حالة في المكسيك أواخر شباط الماضي. وتم تسجيل الذروة السابقة في حالات الوفاة في 20 أيار عندما أعلنت السلطات وفاة 424 شخصاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجّل عدداً قياسيّاً في حالات الوفاة اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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