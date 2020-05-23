كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر البحرين تسجل قفزة كبيرة في معدل الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في البحرين، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 360 حالة جديدة مقارنة مع 164 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أن الحالات الجديدة تعود 220 منها لعمالة وافدة، و140 لمخالطين لحالات قائمة.

وكشفت الصحة البحرينية، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 28 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4292 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4300.

وأكدت السلطات الصحة البحرينية، تعافي 366 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4462.

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وسجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان 463 إصابة جديدة بالفيروس، منها 253 لغير عمانيين، ارتفاعا عن 424 حالة أمس الجمعة، ليصبح إجمالي المصابين 7257 شخصا.

وذكرت الصحة العمانية، أن عدد المتعافين وصل إلى 1848، فيما بلغت حصيلة الوفيات 34 بعد وفاة اثنين من المقيمين أمس الجمعة.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.