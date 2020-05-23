كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا تعلن تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في سوريا، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة المصابين بفروس كورونا في سوريا إلى 70 مع تسجيل 11 إصابة جديدة.

وكشفت وزارة الصحة السورية، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين القادمين من دولة إحدى الدول الخليجية، ويعد هذا الرقم هو الأعلى للإصابات التي أعلن عنها في يوم واحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، عن حالة وفاة بالفيروس، وشفاء حالة أخرى.

وأشارت الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في سوريا إلى إصابة 70 حالة شفي منها 37 وتوفيت 4 حالات.

ويذكر أن وزير الثقافة السوري الأسبق الكاتب والناقد المسرحي، رياض عصمت، توفى بعد إصابته بكورونا في مدينة شيكاغو الأمريكية.

ويذكر ان عصمت، شغل عددًا من المواقع في سوريا، من رئيس دائرة البرامج الثقافية في التلفزيون السوري، إلى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومعاون وزير الثقافة، قبل أن يشغل موقع الوزير بين عامي 2010 - 2012، كما كان سفيرا لبلاده لدى باكستان ثم قطر.

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عمل منذ 2013 أستاذا زائرا في جامعات أمريكية.

وكان لعصمت بصمات في كثير من المجالات الأدبية والإعلامية، فهو قاص، ومؤلف، وناقد ومخرج مسرحي.

ولد في دمشق عام 1947، ونال درجة الإجازة في الأدب الإنكليزي.

وتابع دراسته العليا في الإخراج المسرحي والتلفزيوني ونال درجة الدكتوراه في الفنون المسرحية في الولايات المتحدة.

له نحو 35 كتابا تنوعت بين الكتب النقدية، (وثمة من يصنفه بأنه من أهم النقاد العرب)، كما كتب عددا من المسرحيات، والمجموعات القصصية، ونشرها في عواصم عربية عدة، تضمنت كتباً نقدية ومسرحيات ومجموعات قصصية ورواية، كما كتب حوارات وسيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية مثل"هولاكو"، "تاج من شوك"، "المجهول"، و"قصص الغموض"، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.