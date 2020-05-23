شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لانتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أمريكا اللاتينية قد تكون البؤرة الجديدة لانتشار لوباء كوفيد-19، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والوفيات في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض.

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وأضاف “نحن نرى أن عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية، القلق يشمل العديد من هذه الدول، حيث من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن”.

وحذرت من جهتها منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير نشر الثلاثاء الماضي، من أنّ جائحة كوفيد-19 ستؤدّي إلى زيادة الجوع والفقر في أمريكا اللاتينية.

وفي الوقت الذي بدأت فيه دول عديدة حول العالم التخفيف من إجراءات الإغلاق العام الذي فرضته منذ أكثر من شهرين لمكافحة وباء فايروس كورونا المستجد، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بعض دول أمريكا اللاتينية حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية المنطقة بؤرة جديدة.

وفي حين تستعيد أوروبا إيقاع حياة طبيعية في شكل تدريجي حيث أودى الوباء بأكثر من 170 ألف شخص حتى الآن، تشهد أمريكا اللاتينية تفشيا واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.