شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إصابات كورونا تتجاوز 255 ألف.. وحجر صحي للوافدين والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 255544، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب الفيروس إلى 36475، بينما وبلغ عدد المتعافين 1142.
وفرضت الحكومة البريطانية حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على الوافدين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في مؤتمر صحفي أمس حول آخر مستجدات فيروس كورونا "نتّخذ حاليًا هذه التدابير لإبقاء معدّلات العدوى منخفضة والحيلولة دون موجة ثانية يمكن أن تكون مدمّرة".
وتدخل التدبير حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 يونيو، وسيتم تقييمه كل ثلاثة أسابيع، وسيُعتمد بالتوازي مع إعادة فتح تدريجية للبلاد من الأول من يونيو في حال تحقيق تقدّم على مسار مكافحة فيروس كورونا.
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