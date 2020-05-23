شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 360 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 366 حالة إضافية من كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4462، وتسجيل 360 حالة قائمة جديدة منها 220 حالة لعمالة وافدة، و140 حالة لمخالطين لحالات قائمة.
وكشفت عن أن عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 28 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4292 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4300 حالة قائمة.
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