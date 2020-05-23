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مقتل 21 إرهابيا في شمال سيناء

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت عن قتل 21 عنصرا إرهابيا فى مزرعة بشمال سيناء. وذلك بعد أن توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية، وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استهداف المنطقة وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرا بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات متفجرة وخزان ناسف وجهاز لاسلكي، ومقتل 7 بالمنزل وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف".

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