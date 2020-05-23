شكرا لقرائتكم خبر عن 234 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 234824 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا 28628، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 150376.
وقد مر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في البلاد.
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