شكرا لقرائتكم خبر عن «شجار أطفال» يفجر أزمة بمخيم للاجئين في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

لقيت امرأة أفغانية حتفها على يد مواطنة لها في مخيم موريا المكتظ باللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، إثر شجار نشب بينهما.

وأكدت الشرطة اليونانية لمحطة إذاعة"إى آر تي" الرسمية الموجهة إلى منطقة شمال بحر إيجة وقوع الحادث في وقت متأخر مساء أمس الجمعة. وأشارت إلى هروب الجانية في البداية إلى مرتفعات مجاورة، غير أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليها خلال الليل.

وأفادت مصادر الشرطة بأن شجارا بين أطفال المرأتين كان وراء وقوع الحادث. ونقلت الأسرتين إلى مكانين آخرين.

ويعد مخيم موريا من المخيمات المكتظة باللاجئين، ويشتهر بوقوع نزاعات بين سكانه الذين يعيشون في ظل ظروف سيئة.