شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شفاء 232 حالة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، عن شفاء 232 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفید-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5747 حالة.
وقالت الوزارة في بیان، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من الفیروس مشیرة إلى انه سیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.
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