شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: إصابات كورونا تتخطى 7 آلاف حالة والان نبدء بالتفاصيل

قالت ماليزيا اليوم السبت إنها رصدت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة. وقالت وزارة الصحة أيضا إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

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