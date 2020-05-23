اصابة ضابط ومنتسبين اثنين بهجومين لـ'داعش' في صلاح الدين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن اصابة ضابط ومنتسبين اثنين بهجومين منفصلين لداعش على القوات الامنية في صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان تلقته الخليج 365، "إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية على نقطة تابعة الى اللواء ١٧ بالشرطة الاتحادية في منطقة البو خدو/ جلام سامراء، وقد أسفر الحادث عن جرح منتسبين إثنين".



وتابعت، "كما استهدفت عناصر من عصابات داعش الارهابية نقطة تابعة الى فرقة المشاة الأولى في تقاطع عكاشات، مما ادى الى جرح ضابط".

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