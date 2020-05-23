القبض على تاجر مخدرات في كربلاء

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلية الصقور الاستخبارية من الاطاحة بأحد تجار المخدرات في المدينة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وتابعت، "حيث استطاع أبطال خلية الصقور وبالتنسيق مع قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء من القبض على احد المتهمين الهارب من وجه العدالة وتسليمه الى القضاء لينال جزاءه العادل وفقا للقانون".