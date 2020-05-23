الإعلام الأمني: التصدي لمجموعة داعشية تسللت إلى قرية بكركوك لاستهداف مزارع الحنطة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، التصدي لمجموعة "إرهابية داعشية" تسللت إلى إحدى القرى في محافظة كركوك لاستهداف مزارع الحنطة. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموعة إرهابية داعشية تسللت إلى قرية قوشقاية التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك لاستهداف مزارع الحنطة". وأضافت الخلية في بيانها، أن "أهالي القرية مع القوات الأمنية تصدوا للمجموعة الإرهابية، وأدى الحادث الى استشهاد مواطن.



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