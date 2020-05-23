صحيفة: كورونا قد يختفي خلال شهر

أفادت صحيفة اقتصادية فرنسية، السبت، باحتمال تلاشي فايروس كورونا المستجد تدريجياً واختفائه تماماً خلال شهر، مشيرةً إلى "أخبار سارة" في فرنسا.
واعتبرت الصحيفة، أن الأخبار السارة بدأت من فرنسا مع تباطؤ معدلات الوفيات اليومية، إذ سجلت الصحة الفرنسية 83 وفاة جديدة الخميس الماضي ليصل إجمالي الوفيات إلى 28215"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أنه، "في إيطاليا حدث استقرار كبير في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض الخميس الماضي فيما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 642 إصابة".
وتابعت: "في إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 48 حالة وفاة بكورونا الخميس الماضي ليتراجع معدل الوفيات اليومي لأول مرة منذ 16 آذار"، مضيفة، "في اليابان، أعلنت السلطات الخميس الماضي إلغاء حال الطوارئ المفروضة منذ أبريل لمكافحة تفشي كورونا وذلك في ثلاثة أماكن غرب اليابان".
وقال كاتب الصحيفة إيف بورديون، إن عدد الإصابات بفايروس كورونا انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بمختلف أنحاء العالم وانعكاسا لذلك تم تخفيف الضغط في أقسام الطوارئ بشتى المستشفيات التي كانت تعاني من الاكتظاظ.
جدير بالذكر أن الطبيب الفرنسي المثير للجدل ديدييه راوول قال قبل أيام إن فايروس كورونا "على وشك الانتهاء"، مستبعداً ظهور موجات ثانية للوباء.
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