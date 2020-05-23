صحيفة إماراتية: نواجه عدواً فتاكاً خفياً لا يرحم وهو "كورونا" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365



قالت صحيفة خليجية، إنه رغم ما يكابده العالم من تحديات وأزمات خطيرة بسبب انتشار وباء "كورونا"، لا يزال التوتر والاضطراب السياسي والعسكري مستمراً، ما يؤثر في كل الجهود العالمية لمكافحة الجائحة.

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وأعربت صحيفة" البيان" الإماراتية الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، عن أسفها الشديد لوجود من يستغل المحنة التي تمر بها البشرية في مواجهة عدو يستهدفها، للمناورة السياسية والمتاجرة بآلام الناس، حيث غلَّبت فئة مصلحتها الذاتية، فلم تُعِرْ أي اهتمام لجميع النداءات، المتوالية للسلام وحقن الدماء ونبذ الخلافات، رغم أن الظرف الحالي يستوجب على الجميع إعادة ترتيب أولوياته وتبنّي استراتيجية عالمية تركز قبل كل شيء على الإنسان، كل إنسان، بعيداً عن الأنانية.

وقالت إنه من المفترض في أوقات الأزمات تحييد الخلافات بين الدول وتقوية مسارات الوعي الإنساني العالمي بأهمية الحياة، فالعالم في معركة بلا سلاح أو ذخيرة، نواجه فيها عدواً فتاكاً خفياً لا يرحم، وبعيداً عن الحسابات السياسية التي لا تستقيم مع الكوارث التي حلت بالبشرية، فإن التعاون التام، بين جميع الدول دون استثناء، من شأنه تخفيف عواقب هذه الجائحة بمختلف تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإزالة العوائق والعراقيل أمام السلام والاستقرار.

وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن هذه فرصة للعالم لصناعة المنافسة الشريفة التي ترسم ابتسامة الأمل، وتبني محطات العطاء لمستقبل البشرية، واكتشاف الخزّان الخفي من الود والوئام، بالاستفادة مما ورثته الإنسانية من التنزيل الحكيم لإعادة بناء العلاقات الدولية وأنسنتها، فالإعلاء من شأن القيم الإنسانية وترسيخها، من شأنه الحد من تداعيات الجائحة على الدول والشعوب، وتشكيل أساس للتعاون المستقبلي.