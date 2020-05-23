"الخليج" تتحدث عن العيدية المباركة التي تضمن السعادة والاستقرار للأسرة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

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قالت صحيفة خليجية، قبل أيام سعد أبناء إمارة أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم مساعدات ومنح سكنية للمواطنين تقدر قيمتها بـ 5 مليارات درهم، حرصاً من القيادة الحكيمة على الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتوفير السكن المناسب لكل مواطن، باعتباره أحد أهم عوامل الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك، أكملت القيادة الحكيمة فرحة أبنائها المواطنين في إمارة دبي، بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتخصيص 3000 قطعة أرض وقروض سكنية للمواطنين، بإجمالي 5.6 مليار درهم. وأكدت أن هذه العيدية المباركة تأتي بهدف توفير ضمانات السعادة والاستقرار للأسرة الإماراتية، وتهيئة الظروف كافة لمنح المواطن وأسرته المسكن الملائم الذي يلبي احتياجاته، ويكفل لهم الحياة الكريمة التي لا تدخر دولة الإمارات جهداً في توفيرها وترسيخ دعائمها وفق أفضل المعايير العالمية. ونوهت إلى أن توجيه سموه بتخصيص الأراضي والقروض السكنية، يأتي تأكيداً على أن ضمان راحة المواطن وتأكيد مقومات استقرار أسرته وسعادتها، هدف استراتيجي تسعى لتنفيذه كافة المبادرات والمشاريع والجهود التي تبذلها الدولة، لتهيئة مستقبل أفضل للوطن والمواطنين، وبما يكفل لجميع أهل الإمارات سبل الحياة الكريمة، ويمكّن أبناءها من مواصلة مسيرة البناء المتميزة على أساس راسخ من الراحة النفسية والاستقرار الأسري.

واختتمت "الخليج" بالقول : مجدداً، لا تترك القيادة الحكيمة للبلاد فرصة إلاّ وتحرص على التأكيد من خلالها على اعتبار المواطن واحتياجاته الحالية والمستقبلية هدفها الاستراتيجي الغالي والثمين والذي لا يضاهيه هدف آخر.