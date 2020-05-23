فوعاني: كلمة بري شكلت خارطة طريق لكل الملفات الداخلية والخارجية

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى فوعاني أن "كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري شكلت خارطة طريق لكل الملفات الداخلية والخارجية وفيها دعوة واضحة إلى تجاوز كل الخلافات والاختلافات على مستوى الوطن ودعوة للوحدة الداخلية"
ودعا فوعاني الى "إلغاء نظام الطائفية السياسية وتوفير الفرص أمام الشباب بعيدا من عقلية البعض في اعتبار لبنان محاصصات وظائفية ومناطقية، وهذا ما حذر منه الرئيس نبيه بري من البعض الذي ينادي بالفدرالية وهي دعوة جلبت الويلات والانقسامات ولذلك جاءت مبادرة كتلة التنمية والتحرير وبعد الانتخابات الأخيرة إلى تقديم مشروع قانون انتخابات بعيد عن القيد الطائفي واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة والحفاظ على نعمة الطوائف والأديان عبر مجلس شيوخ وصولا إلى دولة مدنية".
واعتبر أن "المقاومة وانتصارها لم تكن ضربة حظ وإنما كانت تاريخا جهاديا بدأه الإمام القائد السيد موسى الصدر من عين التينة ليعم هذا الفكر كل الأحرار في العالم فتغدو المقاومة قضاء وقدرا لا خيارا مرحليا ولذلك كان الانتصار في أيار وفي تموز وفي كل مراحل المواجهة مع هذا العدو".
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