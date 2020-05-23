فوعاني: كلمة بري شكلت خارطة طريق لكل الملفات الداخلية والخارجية

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى فوعاني أن "كلمة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ شكلت خارطة طريق لكل الملفات الداخلية والخارجية وفيها دعوة واضحة إلى تجاوز كل الخلافات والاختلافات على مستوى الوطن ودعوة للوحدة الداخلية"

ودعا فوعاني الى "إلغاء نظام ​الطائفية السياسية​ وتوفير الفرص أمام ​الشباب​ بعيدا من عقلية البعض في اعتبار ​لبنان​ محاصصات وظائفية ومناطقية، وهذا ما حذر منه الرئيس نبيه بري من البعض الذي ينادي ب​الفدرالية​ وهي دعوة جلبت الويلات والانقسامات ولذلك جاءت مبادرة ​كتلة التنمية والتحرير​ وبعد ​الانتخابات​ الأخيرة إلى تقديم مشروع قانون انتخابات بعيد عن القيد الطائفي واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة والحفاظ على نعمة ​الطوائف​ والأديان عبر مجلس شيوخ وصولا إلى دولة مدنية".

واعتبر أن "​المقاومة​ وانتصارها لم تكن ضربة حظ وإنما كانت تاريخا جهاديا بدأه الإمام القائد السيد ​موسى الصدر​ من ​عين التينة​ ليعم هذا الفكر كل الأحرار في ​العالم​ فتغدو المقاومة قضاء وقدرا لا خيارا مرحليا ولذلك كان الانتصار في أيار وفي تموز وفي كل مراحل المواجهة مع هذا العدو".