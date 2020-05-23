هنأ النائب جهاد الصمد، في بيان اليوم، اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير "بعدما استطاعوا تحرير الجزء الأكبر من أراضيهم المحتلة من رجس العدو الإسرائيلي، وإعادتها إلى حضن الوطن، على أمل تحرير ما تبقى من أراض محتلة".
وقال: "اللبنانيون بطبيعتهم شعب مقاوم، مما ساعدهم في الصمود في وجه الغطرسة الإسرائيلية لسنوات من غير أن يرفعوا الراية البيضاء، ومن ثم دحره عن أراضيهم، فالمقاومة قدر الشعوب الحرة في كل زمان ومكان".
واعتبر انه "من المؤسف أن هناك من يحاول تمرير قانون عفو عن عملاء العدو الإسرائيلي ومن يحملون جنسيته، في وقت يحتفل فيه اللبنانيون بالذكرى العشرين لتحرير أراضيهم، متناسين تضحيات اللبنانيين ودماء الشهداء".
كانت هذه تفاصيل خبر جهاد الصمد: مؤسف الاحتفال بالتحرير مع محاولة تمرير عفو عن العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.