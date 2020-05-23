جهاد الصمد: مؤسف الاحتفال بالتحرير مع محاولة تمرير عفو عن العملاء

هنأ النائب ​جهاد الصمد​، في بيان اليوم، اللبنانيين ب​عيد المقاومة والتحرير​ "بعدما استطاعوا تحرير الجزء الأكبر من أراضيهم المحتلة من رجس العدو الإسرائيلي، وإعادتها إلى حضن الوطن، على أمل تحرير ما تبقى من أراض محتلة".

وقال: "​اللبنانيون​ بطبيعتهم شعب مقاوم، مما ساعدهم في الصمود في وجه الغطرسة الإسرائيلية لسنوات من غير أن يرفعوا الراية ​البيضاء​، ومن ثم دحره عن أراضيهم، فالمقاومة قدر الشعوب الحرة في كل زمان ومكان".

واعتبر انه "من المؤسف أن هناك من يحاول تمرير قانون عفو عن عملاء العدو الإسرائيلي ومن يحملون جنسيته، في وقت يحتفل فيه اللبنانيون بالذكرى العشرين لتحرير أراضيهم، متناسين تضحيات اللبنانيين ودماء الشهداء".