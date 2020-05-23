رئيس المجلس الماروني هنأ بالفطر: يحمل معان خيرة وسامية تجسد القيم الانسانية

توجه رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، لمناسبة حلول ​عيد الفطر​ السعيد، بالتهاني إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، مؤكدا "أهمية هذا العيد لما يحمله من معان خيرة وسامية تجسد القيم الإنسانية التي تجمع بين الأديان، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد تطورات مسيئة إلى مفاهيم العيد والقيم التي تجمع المؤمنين".

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وأجرى الخازن اتصالات للتهنئة بحلول عيد الفطر السعيد، بكل من: مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، ​العلامة السيد علي فضل الله​، شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​نعيم حسن​، مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​، والشيخ الدكتور ​محمد رشيد قباني​.

كما، أبرق للمناسبة نفسها إلى كل من الرؤساء: ​نبيه بري​، ​حسين الحسيني​، ​حسان دياب​، ​سعد الحريري​، ​تمام سلام​، ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​، و​سليم الحص​.

