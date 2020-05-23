بلدية فنيدق: لالتزام القيود الصحية خلال إحياء عيد الفطر

دعت ​بلدية فنيدق​، في بيان، الاهالي، ولمناسبة ​عيد الفطر​، الى التزام القيود الصحية المتبعة، والصادرة عن الجهات الرسمية، وهي:

- المعايدة في المساجد تجري دون مصافحة أو ملامسة، ومع الحفاظ على المسافات الآمنة.

- تمنع التجمعات بأشكالها كافة، وبخاصة الجلوس في القاعات المغلقة والبيوت لغرض تقديم التعازي والمعايدة.

- التزام لبس الكمامات وإرشاد ​الأطفال​ إلى عدم لمس العين والأنف والفم قبل غسل اليدين بالصابون".