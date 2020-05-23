بلدية فنيدق: لالتزام القيود الصحية خلال إحياء عيد الفطر

دعت بلدية فنيدق، في بيان، الاهالي، ولمناسبة عيد الفطر، الى التزام القيود الصحية المتبعة، والصادرة عن الجهات الرسمية، وهي:
- المعايدة في المساجد تجري دون مصافحة أو ملامسة، ومع الحفاظ على المسافات الآمنة.
- تمنع التجمعات بأشكالها كافة، وبخاصة الجلوس في القاعات المغلقة والبيوت لغرض تقديم التعازي والمعايدة.
- التزام لبس الكمامات وإرشاد الأطفال إلى عدم لمس العين والأنف والفم قبل غسل اليدين بالصابون".
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