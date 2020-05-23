سبع رحلات تقل لبنانيين تصل الى المطار اليوم

تسيّر شركة "​طيران الشرق الأوسط​" اليوم 7 رحلات ستصل الى مطار ​بيروت​ الدولي في بيروت، اعتبارا من الثانية عشرة من ظهر اليوم، في ظل استمرار مرحلة التعبئة العامة التي أعلنت ​الحكومة​ تمديدها حتى السابع من حزيران المقبل، وقبل يوم واحد من انتهاء المرحلة الثالثة لخطة إجلاء ال​لبنان​يين الراغبين بالعودة.



وبحسب الجدول المعلن، لشركة "الميدل ايست"، فإن مواعيد وصول هذه الرحلات اليوم هي على الشكل الاتي: من ​لارنكا​ عند الثانية عشرة ظهرا تليها من ​الدوحة​ عند الثانية والنصف بعد الظهر ثم من ​باريس​ عند السادسة مساء . وعند الثامنة والنصف مساء تصل ال​طائرة​ الآتية من ​موسكو​، على أن تصل طائرة من ​أبيدجان​ عند الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وعند الواحدة و35 دقيقة من بعد منتصف الليل تصل طائرة من لندن تليها عند الثالثة والربع من فجر الأحد الطائرة الآتية من مابونو موزامبيك .