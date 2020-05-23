النشرة: وفاة شاب بعد سقوطه من سطح منزله في حبوش

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنه نقلت صباح اليوم الى مستشفى النبطية الحكومي جثة الشاب ا.ع. م ( ٢٠ عاما ) من بلدة حبوش بعدما فارق الحياة اثر سقوطه عن سطح احد المباني في البلدة. وعملت دورية من مختلف الاجهزة الامنية على التحقيق بملابسات الحادثة.

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