طقس يوم غد غائم مع انخفاض اضافي بدرجات وتساقط أمطار متفرقة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويتقدم باتجاه لبنان مصحوب بكتل هوائية معتدلة البرودة اعتباراً من السبت ويتحول الطقس تدريجياً الى متقلب وممطر أحيانا ليعود فينحسر تدريجياً مساء الاحد ثم يتحول الطقس الى مستقر ومعتدل الحرارة، متوقعة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:
السبت: غائم جزئياً مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية متقطعة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تنشط الرياح وتشتدّ شمالاً لتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية(دون معدلاتها الموسمية ) مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فترة قبل الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة التي تقارب الـ70 كلم /س كما تتساقط حبات من البرد في بعض المناطق. تنحسر الامطار تدريجياً ليلا.
الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
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