طقس يوم غد غائم مع انخفاض اضافي بدرجات وتساقط أمطار متفرقة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق ​تركيا​ ويتقدم باتجاه ​لبنان​ مصحوب بكتل هوائية معتدلة البرودة اعتباراً من السبت ويتحول ​الطقس​ تدريجياً الى متقلب وممطر أحيانا ليعود فينحسر تدريجياً مساء الاحد ثم يتحول الطقس الى مستقر ومعتدل الحرارة، متوقعة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض حاد ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال والداخل حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ محلية متقطعة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تنشط الرياح وتشتدّ شمالاً لتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية(دون معدلاتها الموسمية ) مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فترة قبل الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة التي تقارب الـ70 كلم /س كما تتساقط حبات من البرد في بعض المناطق. تنحسر ​الامطار​ تدريجياً ليلا.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.