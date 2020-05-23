الداخلية المصرية: مقتل 21 مسلحا في عملية أمنية في شمال سيناء

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ عن مقتل 21 مسلحا في عملية أمنية في ​شمال سيناء​، مشيرة الى أنه "كانت توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء، مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد، للقيام بعمليات إرهابية خلال عيد الفطر".



ولفتت الى أنه "تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا،3 عبوات متفجرة ، حزام ناسف ، جهاز لاسلكي، ومصرع 7 بالمنزل وعثر بحوزتهم على 4 سلاح آلي وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف".