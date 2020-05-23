ثمانية قتلى في اشتباك بين مساجين في المكسيك

قتل ثمانية أشخاص وجرح ثمانية آخرون في اشتباك بين مساجين في سجن بوينته غرانده الخاضع لحراسة أمنية مشددة قرب غوادالاخارا في ولاية خاليسكو غرب ​المكسيك​.

وأوضح المدير العام للوقاية وإعادة الدمج الاجتماعي في خاليسكو أن العراك ​​​​​​​اندلع بعد انتهاء مباراة في رياضة البيسبول بين ​السجناء​ وقد هاجمت مجموعة صغيرة من هؤلاء بصورة مفاجئة سجناء آخرين لأسباب لا تزال مجهولة، وأحيل خمسة سجناء يُشتبه في مشاركتهم في الهجوم للاستجواب لدى المدعي العام.

ويعرف سجن بوينته غرانده بإيوائه بعضا من أبرز مجرمي المكسيك بينهم خصوصا بارون ​المخدرات​ الأشهر خواكين غوسمان المعروف بـ"إل تشابو" الذي فر منه سنة 2001.