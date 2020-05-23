تسجيل 139 وفاة و9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار ​فيروس كورونا​ في ​روسيا​ عن تسجيل 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يتجاوز رقم اليوم السابق 8894 إصابة، ليصبح إجمالي عدد ​الإصابات​ التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 335882، بما في ذلك 224558 حالة نشطة. وتتوزع الإصابات ​الجديدة​ بين 84 من أصل 85 إقليما روسيا، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة ​موسكو​ ومقاطعتها (3190 و846 إصابة).

وأكدت الغرفة وفاة 139 مصابا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 150 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة ​ضحايا​ الجائحة في البلاد إلى 3388 حالة وفاة.

وتماثل 8111 شخصا للشفاء من كورونا منذ أمس (مقابل 7144 شخصا في اليوم السابق)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 107936 شخصا.