تسجيل 139 وفاة و9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يتجاوز رقم اليوم السابق 8894 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 335882، بما في ذلك 224558 حالة نشطة. وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل 85 إقليما روسيا، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو ومقاطعتها (3190 و846 إصابة).
وأكدت الغرفة وفاة 139 مصابا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 150 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 3388 حالة وفاة.
وتماثل 8111 شخصا للشفاء من كورونا منذ أمس (مقابل 7144 شخصا في اليوم السابق)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 107936 شخصا.
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