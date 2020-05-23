الملك سلمان وافق على إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين دون مصلين

أعلن الرئيس العام لشؤون ​المسجد الحرام​ والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين، دون مصلين، مشيرا الى أن "هذا القرار يدل على حرص ملك البلاد على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت ب​العالم​ أجمع".

من جهتها، أصدرت ​وزارة​ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميما لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة، برفع التكبيرات يوم ​عيد الفطر​، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية، مؤكدة عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع تفشي ​كورونا​.