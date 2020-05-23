الصحة السورية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي لـ70

أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة المصابين بفروس كورونا إلى 70 مع تسجيل 11 إصابة جديدة، مبينة أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين القادمين من دولة الكويت. ويعد هذا الرقم هو الأعلى للإصابات التي أعلن عنها في يوم واحد.
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل حالة وفاة بالفيروس، وشفاء حالة أخرى.
وبذلك تشير الإحصاءات المتعلقة بالفيروس في سوريا إلى إصابة 70 حالة شفي منها 37 وتوفيت 4 حالات.
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