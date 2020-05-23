الصحة السورية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي لـ70

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​، ارتفاع حصيلة المصابين بفروس ​كورونا​ إلى 70 مع تسجيل 11 إصابة جديدة، مبينة أن ​الإصابات​ ​الجديدة​ تم تسجيلها بين القادمين من دولة ​الكويت​. ويعد هذا الرقم هو الأعلى للإصابات التي أعلن عنها في يوم واحد.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل حالة وفاة بالفيروس، وشفاء حالة أخرى.

وبذلك تشير الإحصاءات المتعلقة بالفيروس في ​سوريا​ إلى إصابة 70 حالة شفي منها 37 وتوفيت 4 ​حالات​.