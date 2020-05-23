الحكومة التشيلية تطلق برنامج مساعدات غذائية وسط أزمة تفشي كوفيد-19

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







سانتياغو: باشرت الحكومة التشيلية الجمعة بتوزيع 2,5 مليون وحدة غذائية للعائلات الأشدّ فقراً، في وقت سُجّل عدد يومي قياسي جديد للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ متجاوزاً عتبة الستين ألف إصابة.

وسجّلت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي تعدّ 18 مليون نسمة، 4276 إصابة جديدة بالمرض و41 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 61857 إصابة و630 وفاة منذ الثالث من مارس.

وستُوزّع المساعدات التي تقدّر قيمتها بمئة مليون دولار، في كل أنحاء تشيلي للسكان الذين فقدوا عملهم بسبب الأزمة الصحية في البلاد التي تعاني في الأصل من ضعف اقتصادها بعد احتجاجات استمرت أشهراً ضد التفاوتات الاجتماعية.

قال الرئيس المحافظ سيباستيان بينيرا إن هذه العملية تشكل "دعماً وارتياحاً بالنسبة الى ملايين العائلات التشيلية التي تحتاجها وبشكل طارئ من دون أي شكّ".

تمّ تسريع عملية تطبيق برنامج المساعدات الذي أُعلن عنه الأحد، بعد صدامات في مطلع الأسبوع في العديد من أحياء العاصمة التي تخضع للعزل التام والإلزامي منذ 16 مايو.

Advertisements

تحدى بعض السكان اجراءات العزل للتظاهر والمطالبة بمساعدات غذائية، في وقت أدى تفشي الوباء إلى انفجار البطالة والجوع في الأحياء الأشدّ فقراً.

وفي مواجهة الوباء، اعتمدت البلاد حتى الآن على اجراءات عزل جزئية وتدريجية، وكذلك على سياسة اجراء فحوص مكثفة أظهرت حتى نهاية أبريل أرقاماً مشجعة. لكن تفشي الوباء تسارع فجأة منذ حوالى عشرة أيام بعد انتشاره خصوصاً في المناطق الأفقر والأكثر اكتظاظاً في العاصمة.

في سانتياغو، العاصمة التي تعدّ سبعة ملايين نسمة والبؤرة الرئيسية للوباء في البلاد، فإن أقسام الإنعاش ممتلئة بنسبة 95% في الوقت الراهن.



مواضيع قد تهمك :