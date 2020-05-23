نائبة المنطقة الجنوبية بالقاهرة تصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بشأن العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليماتها إلى رؤساء الأحياء بما يجب اتباعه من إجراءات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وأكدت جيهان، على ضرورة إغلاق المحلات والأنشطة بشكل تام والتي تدخل ضمن قرار عدم مزاولة النشاط.

كما أكدت ضرورة قيام أفرع هيئة النظافة بنشاطها من رفع مخلفات وأعمال نظافة على مدار اليوم، مشددة على ضرورة التنسيق مع الطب البيطري والتموين والمرور على محلات السوبر ماركت والأغذية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وخاصة محلات الأسماك المملحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجهت بضرورة المرور المستمر على المراسي النيلية والحدائق والمتنزهات للتأكد من الغلق التام وعدم السماح بأي تواجدات بهذه الأماكن والتأكد من جاهزية جميع الأحياء وعمل نوبتجيات من جميع الإدارات بكل حي واستعداد غرفة العمليات لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل معها في الحال بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة أسباب الشكوى والربط بغرفة عمليات المنطقة وغرفة عمليات المحافظة.