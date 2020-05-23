وزير الزراعة يهنئ فلاحي ومزارعي مصر بحلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جموع الفلاحين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية، وجميع العاملين في وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة ومعاهدها البحثية، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال في بيان: تقومون بدور كبير في توفير وانتاج الغذاء لجموع الشعب المصري، وأتمنى من الله أن يعيد علينا وعلى بلدنا مثل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن تكون مصر دائما واحة للامن والأمان وفي تقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية".

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