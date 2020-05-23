وكران منفصلان والهجوم بالتزامن.. تفاصيل مقتل 21 إرهابيا ببئر العبد -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، استهداف وكرين إرهابيين بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، في توقيت متزامن، ما أسفر عن مقتل 21 عنصرا إرهابيًا، وإصابة ضابطين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من احدى المزارع بشمال سيناء مقرا للايواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر المبارك.

وعُثر بحوزتهم على (17 سلاح آلي و5 عبوات متفجرة و2حزام ناسف وجهاز لاسلكي).

تم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.