محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، استهداف وكرين إرهابيين بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، في توقيت متزامن، ما أسفر عن مقتل 21 عنصرا إرهابيًا، وإصابة ضابطين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من احدى المزارع بشمال سيناء مقرا للايواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر المبارك.
وعُثر بحوزتهم على (17 سلاح آلي و5 عبوات متفجرة و2حزام ناسف وجهاز لاسلكي).
تم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكران منفصلان والهجوم بالتزامن.. تفاصيل مقتل 21 إرهابيا ببئر العبد -(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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